الأردن.. شاب يقتل والده الخمسيني في الزرقاء

الأردن.. شاب يقتل والده الخمسيني في الزرقاء

فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص أقدم على قتل والده بعيارين ناريين في محافظة الزرقاء شمال العاصمة عمان.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاي، إن "بلاغاً ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لخمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري، وتم التحرك للمكان وتبين إصابة الجثة بعيارين ناريين أدّيا للوفاة".

الأردن.. شاب يقتل والده الخمسيني في الزرقاء
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وأضاف السرطاوي في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أن الفريق التحقيقي المكلف بكشف ملابسات الجريمة اشتبه بعد جمع المعلومات من مسرح الجريمة بنجل المغدور.

وأوضح السرطاوي، أنه تم إلقاء القبض على نجل المغدور واعترف بالتحقيق معه بقيامه باطلاق النار على والده إثر خلافات عائلية حصلت بينهما، وتم ضبط سلاح الجريمة وستتم إحالته إلى القضاء.

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