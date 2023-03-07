الأردن.. شاب يقتل والده الخمسيني في الزرقاء

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص أقدم على قتل والده بعيارين ناريين في محافظة الزرقاء شمال العاصمة عمان.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاي، إن "بلاغاً ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لخمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري، وتم التحرك للمكان وتبين إصابة الجثة بعيارين ناريين أدّيا للوفاة".