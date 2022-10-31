رسم لوحة بدمه.. زعيم عصابة "تائب" يصبح مؤلفا

استعرض زعيم عصابة "تائب" كيفية تبدل حياته بعد عالم الجريمة، بعد أن أصبح مؤلفاً وراوي قصص مسليا، ونال شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الإثنين، إن ديف كورتني، من المملكة المتحدة، بعدما تخلص من ماضيه الإجرامي، يعيش الآن في قصر مترامي الأطراف والذي كان مدرسة سابقة، حيث يقع في شارع هادئ جنوب شرق العاصمة لندن.

وكشف كورتني، 63 عامًا، أنه كتب العديد من القصص، ويخطط لطرح رواية جديدة العام المقبل بعنوان "العشاء الأخير".