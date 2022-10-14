مصر.. محامي "عروس الإسماعيلية" يكشف تفاصيل جديدة

كشف محامي السيدة المصرية مها محمد، المعروفة إعلامية بـ"عروس الإسماعيلية"، عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر.

وقال المحامي أشرف ثابت، إنه جرى تحديد يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لعقد أول جلسة من محاكمة الزوج المتهم.

وأضاف ثابت، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن التهم الموجهة للزوج، هي: "ضرب باستخدام أداة، واحتجاز الزوجة المجني عليها"، مشيرا إلى أنه سيطالب بـ"ضم شقيق الزوج كمتهم في القضية".

وحول ما تردد من تصريحات منسوبة لأسرة الزوج بأن المجني عليها "دبرت الواقعة بالاتفاق مع أهلها"، رد ثابت قائلا: "كل يحق له أن يقول ما يشاء، لكن أهم شيء ما اطمئنت إليه النيابة من خلال التحقيقات، وبالتالي قررت إحالة المتهم للمحاكمة، والقضاء سيقول كلمته".

ولفت المحامي المصري، إلى أنه "سيطالب بتعويض مدني مؤقت لموكلته لن يقل عن 100 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنه "يوجد إصرار وترصد من الزوج، وهناك واقعة يوم الزفاف قبل نحو 8 أشهر منوه عنها في القضية، للتأكيد أن هناك نية مبيتة لما حدث مؤخراً تجاه الزوجة (ضرب واحتجاز)".

وأمرت النيابة العامة في مصر، الخميس، بإحالة الزوج المتهم في قضية "عروس الإسماعيلية"، إلى محكمة الجنايات.

ويُحتجز الزوج بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدًا بالإسماعيلية في قضية أثارت جدلا كبيرا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت النيابة في بيان رسمي، إن المتهم، "احتجز زوجته بمسكن أحد ذويه، وقيد حريتها، وأحدث بها عمدًا إصابات متعمدا".

وأنكر الزوج خلال التحقيقات، الاتهامات التي جاءت بالمحضر الذي حررته زوجته ضده، مشيرا إلى أن "زوجته كانت تهدده على الدوام عند وقوع أي مشاجرة بينهما، باستدعاء ريهام سعيد (إعلامية مصرية ومقدمة برامج)، وفضحه عبر القنوات الفضائية".

وأضاف المتهم، أن زوجته "كانت تهدد بعمل بث مباشر وفضحه"، وأنها "كانت غير راضية على عيشتها، وتطلب الطلاق عند كل خلاف".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الشاب، بعد أن أثارت مها محمد يوم السبت، الجدل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من حفل زفافها المثير.

وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث مواقع التواصل في مصر مجددا، بعد أن حررت محضرًا رسميًا ضد زوجها، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.

واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يومًا داخل غرفة".