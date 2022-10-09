العراق.. العثور على 4 جثث لأفراد أسرة واحدة داخل منزلهم بالسليمانية

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، على 4 جثث من أُسرة واحدة داخل منزلهم في مدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق.

وقال مسؤول في مديرية طوارئ السليمانية سامان نادر، في تصريح صحفي "تلقت فرق الطوارئ والأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود حالات وفاة داخل منزل بمنطقة (جوار باخ) وسط السليمانية".

وأضاف "عند التوجه إلى المنزل تم العثور على 4 جثث من أفراد أسرة واحدة (أب وأم وفتاة وشاب)، وأسباب الوفاة ما زالت مجهولة، والفرق الأمنية والطبية ما زالت تجري تحقيقًا في الحادث لكشف ملابساته".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في السليمانية، لـ"إرم نيوز"، بأن "التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادثة تمت بفعل فاعل من خلال عملية قتل بشكل متعمد باستخدام (سم).. والإبلاغ تمَّ مِن قِبل مجهول حتى اللحظة، والعمل مستمر لتحديد هويته مِن خلال تتبع هاتف المتصل".

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في عدد من المدن العراقية عمليات القتل التي دائمًا ما يقوم بها بعض أفراد العائلة بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالأموال والخلافات الأخرى، مع الارتفاع الكبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء وبمختلف الأعمار.