معاقبة 80 ضابطًا بريطانيًا بعد اعتداءات جنسية على "ضحايا ومشتبه بهم وشهود"

كشفت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن 80 ضابط شرطة في إنجلترا وويلز تعرضوا لإجراءات تأديبية؛ بسبب انخراطهم في "علاقات جنسية غير لائقة أو اتصال جنسي مع الضحايا والشهود والمشتبه بهم" منذ عام 2018.

ووفق موقع صحيفة الغارديان، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات، أظهرت أن غالبية الذين يواجهون إجراءات تأديبية قد تم فصلهم أو استقالتهم قبل فصلهم، مشيرة إلى أن 10 ضباط فقط ظلوا في وظائفهم، ويواجهون عقوبات أقل مثل التحذيرات الكتابية أو الإيقاف أو الإجراءات الإدارية.

وتضيف أن اثنين على الأقل واجها تهما جنائية، موضحة أن جميع الضباط المخالفين كانوا من الرجال تقريبًا، وجميع الضحايا من الإناث باستثناء ضحيتين.