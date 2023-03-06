مهددة بإعدام المتورطين بتسميم الطالبات.. إيران تنشر أمنها قرب المدارس

نشرت إيران، اليوم الإثنين، العشرات من مركباتها وعناصرها الأمنية بالقرب من المدارس، مع إجراء دوريات أمنية في عموم إيران؛ وذلك على خلفية حوادث تسميم الطالبات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال سعيد منتظر المهدي: "زادت الشرطة من عدد الدوريات الخاصة والمتخصصة الثابتة والمتنقلة حول المدارس ومساكن الجامعات لحماية الطلاب من تصرفات المخلين بالأمن العام".

بدوره، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي، اليوم، أن الضالعين في تسميم الفتيات "مفسدون في الأرض"، وهي تهمة توجب الإعدام بحسب القانون الإيراني.

وقال محسني إيجي في كلمة له من محافظة أصفهان وسط إيران: "وفق القانون فإن القضاء سيتعامل مع العناصر المتورطة في قضية تسمم طالبات المدارس على أنها عناصر مفسدة في الأرض، وسنتابع محاكمة المتهمين بشكل فوري وعاجل وخاص إذا تم اعتقالهم".

وأضاف: "سنحاكم كل من ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في هذه الجريمة وسننزل في حقه أقصى العقوبات دون أي تساهل وتسامح".

من جهته، ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع للحكومة، أن "مؤامرة العدو في إثارة الخوف والهلع عند طالبات المدارس، جريمة ضد الإنسانية".

وتشهد إيران منذ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موجة لتسميم طلاب المدارس وأغلبهم من الفتيات، وبدأت هذه الظاهرة في محافظة قم وسط إيران.