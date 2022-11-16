آخر تطورات القبض على عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير"

أكد مصدر أمني مصري إخلاء سبيل عامل النظافة محمد عادل المشهور إعلاميًا باسم صاحب واقعة "كشري التحرير"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد القبض عليه بسبب أحكام سابقة صادرة بحقه، على خلفية قضايا قتل خطأ، وحادث "تصادم وتبديد".

وخرج عامل النظافة من قسم شرطة "أبو النمرس" جنوب محافظة الجيزة المصرية صباح اليوم، بعدما تقدم بأوراق تفيد بأنه اعترض على الأحكام الصادرة بحقه وحصل على البراءة فيها، لكنها كانت لا تزال مسجلة ضده إلكترونيا.

وأشارت المصادر إلى أن عامل النظافة كان مسجلا ضده 3 قضايا، واحدة منها قتل خطأ "حادث تصادم"، وحكم لصالحه سابقا بالبراءة، واثنتان تبديد، وكان قد أنهى إجراءاتهما سابقا.

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت محمد عادل، عن طريق الصدفة دون ترتيبات مسبقة بأحد الأكمنة الأمنية بالعاصمة القاهرة، وبعد توقيع الكشف الجنائي عليه كإجراء احترازي، تبين أنه مطلوب ضبطه في عدة قضايا مسجلة ضده.

وفي وقت سابق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو أثار موجة غضب وخرج خلاله عامل النظافة يشكو إدارة محل "كشري التحرير" في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة المصرية لطرده من قبل أحد العمال.

ونتيجة التعاطف الكبير وانتشار الفيديو على نطاق واسع، اشتهر عامل النظافة محمد عادل، ليخرج ويقول إنه تعاقد مؤخرًا مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لتقديم برنامج تلفزيوني، وذلك بعد أيام من إعلانه تقديم أغنية مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم.

وحظي عامل النظافة محمد عادل بدعم من عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، الذي التقاه وتناول الطعام معه داخل أحد أشهر محلات الأسماك في مصر.