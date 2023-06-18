الكويت تسدل الستار على قضية "ضيافة الداخلية"

أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكامًا نهائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضيافة الداخلية"، لتسدل الستار عليها بعد 1633 يومًا من المحاكمات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن محكمة التمييز قضت بتشديد العقوبة بحق المتهم الأول عادل الحشاش، بالحبس المؤبد بدلًا من 15 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار.

وقضت المحكمة بحبس عبدالله الحمادي 15 سنة، وحبس حمد التويجري 10سنوات، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من محمد الكاظمي وغصون الخالد، والحبس مدة سنتين مع وقف التنفيذ لكل من ماهر البغلي، وعبير معرفي.

كما أيدت المحكمة الحبس مدة سنتين مع وقف النفاذ بحق متهمين آخرين، هم: أقبل الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار.