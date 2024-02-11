صراع قضائي على طبق "باتر تشيكن" الهندي.. ما القصة؟

يدور نزاع قضائي في الهند بين شبكتَي مطاعم متنافستَين تؤكد كل منهما أنها كانت وراء ابتكار ما يُعرف بالدجاج بالزبدة أو "باتر تشيكن" أحد أبرز أطباق المطبخ الهندي.

وادّعت سلسلة "موتي محل"، إحدى أقدم شبكات المطاعم في نيودلهي، على منافِستها "دارياغانج" أمام المحكمة العليا في العاصمة.

واتهمت "موتي محل" في الدعوى المؤلفة من 2000 صفحة منافِسَتها بأنها تزعم بشكل "غير عادل" ابتكار الوصفة اللذيذة للدجاج بالصلصة الحمراء الدسمة التي تُمزَج فيها كريما الطبخ بملعقة صغيرة من الزبدة، وكذلك وصفه دال ماخاني، وهو طبق من العدس الأسود يُطهى على نار خفيفة ويُقدّم مع صلصة بالكريما والطماطم.

وقال صاحب "موتي محل" مونيش غوجرال (57 عاما) "حقيقة أننا مبتكرو الدجاج بالزبدة ودال ماخاني موثقة جيدا".

وأضاف "لا نقول إن الآخرين لا يمكنهم تقديم الدجاج بالزبدة في مطعم، لكن عليهم ألا يقولوا إنهم ابتكروا هذا الطبق. لن أسمح لأي شخص بسرقة تاريخنا".