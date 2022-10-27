"نزاهة" السعودية: مدير جامعة الملك عبدالعزيز استغل حسابات الجامعة البنكية لمصلحته الشخصية

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) يوم الخميس، إن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، استغل حسابات الجامعة لمصلحته الشخصية.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"نزاهة" أحمد الحسين، خلال مداخلة في قناة "الإخبارية" السعودية أن الهيئة كشفت عن تجاوزات لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، وذلك بناء على معلومات توفرت بوجود تجاوزات في الجامعة.

وأضاف: "بناء على تلك المعلومات، الهيئة اتخذت إجراءات التحري والتحقق والمراجعة ومن خلالها تكشف لدى الهيئة قيام مدير الجامعة بالعديد من التجاوزات".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر يوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه بعد اتهامات تتعلق بالفساد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صدر الأمر الملكي بعد تقرير رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، والتي ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وشددت المملكة العربية السعودية من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.