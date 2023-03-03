السعودية تضبط مخدرات في شحنة "طماطم ورمان" عبر منفذ مع الأردن

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي مع الأردن.

ووفق بيان صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، فإن كوادرها بمنفذ الحديثة (شمال المملكة) استطاعت تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.