السعودية تضبط مخدرات في شحنة "طماطم ورمان" عبر منفذ مع الأردن
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي مع الأردن.
ووفق بيان صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، فإن كوادرها بمنفذ الحديثة (شمال المملكة) استطاعت تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
وذكر البيان أن الإرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة محمولة على إحدى الشاحنات، على أنها عبارة عن "طماطم ورمان".
وأضاف أنه "عند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان".