"مفقود كبد" مبارك علي الرشيدي.. كويتي يستنفر الجهات الرسمية والشعبية بعد اختفائه الغامض
شغل شاب كويتي يدعى مبارك علي الرشيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ عدة أيام.
واختفى مبارك الرشيدي وسيارته عن الأنظار يوم الاثنين الماضي في منطقة كبد، دون أي معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.
وحظيت قضية الرشيدي، والتي عرفت إعلاميا بـ"مفقود كبد" باهتمام رسمي واسع، إذ أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنه تم تسجيل بلاغ اختفاء المواطن مبارك الرشيدي في يوم فقدانه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في محاولة الوصول إليه.
وأمس الخميس، أكدت "الداخلية" استمرار الجهود في البحث عن مبارك الرشيدي، لافتة إلى استنفار الطيران الذي شارك كذلك في عمليات البحث في منطقة كبد.
كما حظيت قضية الرشيدي باهتمام شعبي، إذ شاركت شخصيات بارزة وفرق متطوعة ومواطنون عبر هاشتاغ #مبارك_علي_الرشيدي في موقع التواصل "تويتر" على أمل الوصول لأي معلومات تدلل عليه.
وراجت شائعات كثيرة بشأن العثور عليه وعلى مركبته، إلا أن شقيقه ظهر عبر حسابه في "سناب شات" نافيا ذلك، ومطالبا عدم الانسياق وراء أي معلومة دون التثبت من صحتها.
ولا تزال أسباب اختفاء مبارك علي الرشيدي غير معروفة، خاصة في ظل عدم العثور على أي معلومات حول ظروف وتفاصيل الحادثة.