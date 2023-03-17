"مفقود كبد" مبارك علي الرشيدي.. كويتي يستنفر الجهات الرسمية والشعبية بعد اختفائه الغامض

شغل شاب كويتي يدعى مبارك علي الرشيدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ عدة أيام.

واختفى مبارك الرشيدي وسيارته عن الأنظار يوم الاثنين الماضي في منطقة كبد، دون أي معلومات تشير إلى ظروف أو مكان اختفائه.

وحظيت قضية الرشيدي، والتي عرفت إعلاميا بـ"مفقود كبد" باهتمام رسمي واسع، إذ أعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنه تم تسجيل بلاغ اختفاء المواطن مبارك الرشيدي في يوم فقدانه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في محاولة الوصول إليه.

وأمس الخميس، أكدت "الداخلية" استمرار الجهود في البحث عن مبارك الرشيدي، لافتة إلى استنفار الطيران الذي شارك كذلك في عمليات البحث في منطقة كبد.