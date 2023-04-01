القبض على شاب أقدم على تشويه وجه ملكة جمال النيل مروة عادل
تمكنت الجهات الأمنية في مصر من القبض على شاب قام بتشويه جارته ملكة جمال النيل مروة عادل، بعد طعنها عدة طعنات بآلة حادة.
وكشفت الشابة مروة عادل تفاصيل الجريمة، حيث ذكرت أنه يوم الحادثة كانت على موعد للخروج مع إحدى صديقاتها للتنزه.
وأضافت، وفق وسائل إعلام محلية، أنها حين همت بالخروج فوجئت بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها.
وتابعت: "قبل ما أنزل سمعت صوت حد طالع ونازل على السلم ولم أهتم، ولما نزلت لقيت الباب مقفول وحد بيهجم عليا وبيضربني على دماغي".
وأكدت أنها أصيبت بحالة انهيار عصبي بعد اعتداء المتهم عليها بالضرب، لافتة إلى أنها حاولت مقاومته ومنعه من الاعتداء عليها، ولكنها فشلت فظلت تصرخ وتطلب الإغاثة.
وأوضحت مروة عادل أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الشاب على أحد الأشخاص، قائلة: "طعن أخيه بالسكين كما طعن والده قبل ذلك".
يذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام، بتهمة تشويه وجه مروة عادل، بعد إصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ25 غرزة.