القبض على شاب أقدم على تشويه وجه ملكة جمال النيل مروة عادل

تمكنت الجهات الأمنية في مصر من القبض على شاب قام بتشويه جارته ملكة جمال النيل مروة عادل، بعد طعنها عدة طعنات بآلة حادة.

وكشفت الشابة مروة عادل تفاصيل الجريمة، حيث ذكرت أنه يوم الحادثة كانت على موعد للخروج مع إحدى صديقاتها للتنزه.

وأضافت، وفق وسائل إعلام محلية، أنها حين همت بالخروج فوجئت بهجوم جارها واعتدائه عليها بآلة حادة وضربها على رأسها بعد غلق باب المنزل عليها لكي يتمكن من تنفيذ فعلته وتشويه وجهها.