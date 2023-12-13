الذكاء الاصطناعي يضع عالما روسيا خلف القضبان

تصدَّرت قضية عالم الهيدرولوجيا (علم المياه الجوفية) ألكسندر تسفيتكوف عناوين الأخبار في روسيا منذ أشهر، وبعد حملات طالبت بالإفراج عنه، وبعد تدخل الرئيس فلاديمير بوتين نفسه، تم إطلاق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر، رغم عدم إسقاط التهم الموجهة إليه بعد.

وتقول الصحف الروسية إن ألكسندر تسفيتكوف هو أحد ضحايا التطور التكنولوجي، إذ تم اعتقاله في فبراير 2023، بعد أن أكد نظام الذكاء الاصطناعي في المطار أن وجهه مطابق بنسبة 55% لوجه قاتل نفذ بضع جرائم قبل 20 عامًا.

وفي التفاصيل، قبضت السلطات على ألكسندر في مطار مراسنويارسك، بعد أن تم التعرف عليه بأنه مجرم متسلسل نفذ جرائم فظيعة برفقة شريك تم القبض عليه مسبقًا.

وادعى المحققون أن ألكسندر وشريكه نفذا جريمَتَي قتل وجريمة سرقة بموسكو في أغسطس 2002؛ في الحادثة الأولى قتلا رجلًا تشاجرا معه بعد جدال في إحدى الحانات، أما الثانية فكانت سرقة امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا، وقتل والدتها التي تبلغ 90 عامًا.