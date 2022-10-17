مقتل فتاة مصرية على يد زميلها بالعمل لرفضها الارتباط به

أقدم شاب مصري في مدينة بورسعيد على قتل زميلته في العمل لرفضها الارتباط به، حيث قام بخنقها في مدخل العمارة التي تقطن بها.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغا يفيد بقيام شاب بقتل فتاة تدعى خلود في العشرين من عمرها، حيث ضربها بحديدة على رأسها ثم خنقها بمدخل العمارة التي تقطن بها وفر هاربا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية قيام شاب يعمل في أحد المصانع في بورسعيد بقتل زميلته في العمل وتدعى خلود السيد درويش؛ بسبب رفضها الارتباط به.