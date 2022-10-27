مصري يقتل زوجته حرقا بعد 8 أشهر من الزواج

شهدت منطقة حلوان في العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها حرقاً على يد زوجها، بعد 8 أشهر من الزواج.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً يُفيد بوصول سيدة إلى أحد المستشفيات بالعاصمة القاهرة، حيثُ كان لديها حروق متفرقة.

وتبين بعد وصول عناصر الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، أن المجني عليها مصابة بحروق شديدة وعلى جسدها أثار اعتداء بسلاح أبيض، وفارقت الحياة لدى وصولها للمستشفى، متأثرة بإصاباتها.

واتضح من خلال التحريات حدوث خلافات بين المجني عليها وزوجها، الذي أنكر بعد القبض عليه الاعتداء عليها، وقال إن وفاتها إثر اشتعال أسطوانة غاز بها أثناء إعدادها الطعام.

وجاء في أقوال شقيقة الضحية، أن شقيقتها المتوفاة متزوجة منذ 8 شهر فقط، مشيرة إلى أنه في "يوم الواقعة اعتدى زوجها عليها بسلاح أبيض، وأصابها في رأسها، ثم طلب من نجلها من زوجها السابق الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء بطاقة شحن له، وعندما عاد الطفل وجد أمه محترقة".