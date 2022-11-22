الأمن الأردني يضبط شخصًا أجبر آخر على التعري خلال بث مباشر في فيسبوك
ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية، شخصًا أجبر آخر على التعري خلال بث مباشر عبر "فيسبوك"، في مدينة الرمثا شمالي البلاد.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان، الثلاثاء، إن "الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بأعمال البلطجة على آخر ويهدده ويجبره على نزع ملابسه أقدم على تسليم نفسه لمديرية شرطة الرمثا".
وأضافت أن ذلك جاء "بعد مداهمة عدة مواقع اشتُبه وجوده بها".
وأكدت أنه "سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقه".
وأظهر الفيديو المتداول، شخصًا أجبر آخر على التعري، قبل أن يلزمه بشتم آخرين.
وتعتذر "إرم نيوز"، عن نشر الفيديو الذي يتضمن شتائم ومشاهد خادشة للحياء.