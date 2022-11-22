الأمن الأردني يضبط شخصًا أجبر آخر على التعري خلال بث مباشر في فيسبوك

وأضافت أن ذلك جاء "بعد مداهمة عدة مواقع اشتُبه وجوده بها".

وأكدت أنه "سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقه".

وأظهر الفيديو المتداول، شخصًا أجبر آخر على التعري، قبل أن يلزمه بشتم آخرين.

وتعتذر "إرم نيوز"، عن نشر الفيديو الذي يتضمن شتائم ومشاهد خادشة للحياء.