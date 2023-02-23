سيجارة تقود الشرطة الأمريكية لحل لغز جريمة قتل منذ 52 عامًا

وقال ديروس وزوجته للمحققين في ذلك الوقت إنهما لم يغادرا الشقة طوال هذه الليلة، وبعد فترة قصيرة من وفاة كوران، سافر ديروس إلى تايلاند وأصبح راهبًا بوذيًّا ثم انفصل عن زوجته عندما كان في الخارج.

وتوفي ديروس بسبب جرعة زائدة من المورفين بعد 15 عامًا من هذه الجريمة.

وبعد 50 عامًا على الجريمة، تعقب المحققون الزوجة ميشيل لطرح المزيد من الأسئلة حول القضية، وقال المحقق، جيمس تريب إنها أعطتنا بيانًا مثيرًا للاهتمام سد الكثير من الثغرات في القضية، إذ قالت ميشيل إن زوجها غادر الشقة ليلة القتل ليأخذ نزهة هادئة بعد شجارهما في الليلة ذاتها.

وأضافت أنه أمرها بالكذب على الشرطة إذا سألوها عن تلك الليلة مرة أخرى، وبهذه الشهادة مع دليل الحمض النووي، قال تريب إنه تيقن أن ديروس كان الشخص المسؤول عن وفاة كوران.

وقال المحقق توماس شنيت، الذي أجرى مقابلة مع زوجة ديروس السابقة إنه لا يعتقد أنها كانت تعلم أنه قتل كوران، لكنها كانت تحميه لأنه كان لديه سجل إجرامي.