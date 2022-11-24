اعتقال 100 شخص في أكبر عملية احتيال بنكي ببريطانيا

وقالت إن "المتهم البريطاني المدبر وراء الموقع الإلكتروني يدعى تيجاي فليتشر، وهو من شرق العاصمة لندن"، موضحة أنه تم اتهامه بالاحتيال وأنه قيد الاحتجاز الآن بعد اعتقاله في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيمثل أمام محكمة "ساوثوارك كراون" في 6 ديسمبر المقبل.

وفي مقطع فيديو للإعلان عن الموقع الاحتيالي على تطبيق المراسلة المشفر، "تليغرام"، وصفت خدمة "iSpoof" نفسها بأنها "خدمة الانتحال الأولى"، وقالت الخدمة "تم صنع iSpoof بواسطة المخادعين.. للمخادعين".

وقالت لـ"ديلي ميل" في تقريرها، إن "iSpoof تفتخر بأن تقنية الاحتيال الخاصة بها تعمل على نظامي تشغيل أندرويد وiOS، حيث أعلنت أنه يمكن للمستخدمين المحتملين الاشتراك مجانًا والدفع شهريًا بعملة البيتكوين للبقاء مجهولين تمامًا".

وفي قناة "تليغرام" الخاصة بمسؤولي ومستخدمي "iSpoof"، طُلب من المشتركين تغيير الرقم الأخير عند التظاهر بأنهم متصلون عن بُعد من أحد البنوك، وتم إنشاء موقع "iSpoof" الاحتيالي في ديسمبر 2020.

وبدأت شرطة العاصمة التحقيق في قضية "iSpoof" في يونيو من العام الماضي، والعمل مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيق الفيدرالي (إف. بي. آي) وهيئات أخرى في هولندا وأوكرانيا، لإغلاق الموقع.

واخترق المحققون موقع الويب الذي يضم 59 ألف مستخدم، واكتشفوا 70 مليون صف من البيانات وسجلات البيتكوين، مما سمح لهم بالبدء في تعقب المشتبه بهم، ونظرًا لأن مجموعة المشتبه بهم كبيرة جدًا، فإن التحقيق يركز في البداية على مستخدمي بريطانيا، وأولئك الذين أنفقوا ما لا يقل عن 100 بيتكوين لاستخدام الموقع.