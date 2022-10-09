العراق..توقيف 3 مسؤولين في هيئة الضرائب بكركوك بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، توقيف ثلاثة مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب، بتهم تتعلق بتلقي رشاوى.

وقالت الهيئة في بيان، إن "قاضي محكمة تحقيق كركوك المختص أصدر أمر توقيف بحق مدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة ووكيلة الفرع، بتهمة ابتزاز المراجعين، وأخذ رشى منهم؛ لقاء إنجاز المهام الموكلة إليهما بتسيير معاملاتهم".

وأضافت أن "أمر التوقيف جاء على خلفيَّـة العمليَّة التي تمَّ فيها ضبط إحدى المُخمِّنات (موظفات) في ضريبة كركوك متلبسةً بالرشوة.

وأشارت إلى أن "القاضي المختص، بعد اطلاعه على محضر الضبط الأصولي والأوراق التحقيقيَّة الأوّليَّة التي تضمَّنت اعترافات المُخمِّنة وأقوال مدير فرع كركوك ووكيلة الفرع بعد مثولهم أمام القضاء؛ قرَّر توقيف المُتَّهمين الثلاثة على ذمَّة التحقيق".

واحتل العراق العام الماضي، المرتبة 157 ضمن قائمة شفافية الدول التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية.

وتشير إحصائيات العام الماضي، إلى تورّط 11 ألفًا و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا في الفساد.