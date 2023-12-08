رجال صُلع يتسببون بالقبض على صاحب صالون حلاقة

ألقت الشرطة الإيطالية مؤخرًا القبض على حلاق من مدينة جنوة بتهمة تهريب المخدرات، بعد أن لاحظت أن العديد من العملاء الذين يدخلون صالونه كانوا صُلعًا وبدون لحية.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "اوديتي سنترال" odditycentral، تلقت الشرطة الإيطالية بلاغات عن نشاط تجارة المخدرات في منطقة "فوس" في جنوة، دون وجود دلائل حيّة. فتم تكليف وحدة تحقيق خاصة بجمع المزيد من المعلومات، وبالتعاون مع محطة "فورتي سان جوليانو"، تم تشكيل فرق مراقبة لاكتشاف أي نشاط غير عادي في المنطقة.

وبعد فترة وجيزة أبلغت الفرق عن دخول عدد "غير عادي" من الرجال صلع ودون لحية إلى صالون حلاقة صغير يديره رجل يبلغ من العمر 55 عامًا.

وبحسب الشرطة، بدت أعمار الأفراد الذي يترددون إلى الصالون متباينة، كما بينت التحقيقات أنهم يعملون في مجالات متنوعة، لكن ما جمعهم كان عدم حاجتهم إلى حلاقة شعرهم أو تشذيب لحاهم.

وكشف التحقيق السريع أن معظم عملاء صالون الحلاقة يأتون فقط للحصول على المخدرات.

وقالت الشرطة في بيانها، "في البداية، داهمت قوات الكارابينيري منزل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا حيث تم العثور على عدة غرامات من الحشيش، ثم اقتحمت صالون الحلاقة الخاص به، حيث تم العثور على 100 غرام من الكوكايين وأربعة موازين دقيقة ومواد لتعبئة المخدرات.

وأكدت الشرطة أنها قبضت على الحلاق، ووضعته في السجن حيث ينتظر صدور حكم بحقه.