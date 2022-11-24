"أديداس" تحقق في مزاعم عن تصرفات غير لائقة من كانييه ويست تجاه موظفيها

أعلنت شركة "أديداس" لتصنيع المعدات الرياضية اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً مستقلاً في "مزاعم" عن سلوك غير لائق تعرض له عدد من موظفيها من مغني الراب كانييه ويست الذي قطعت الشركة أخيراً تعاونها معه في تصنيع أحذية "ييزي".

ويتعلق هذا التحقيق بما أوردته مجلة "رولينغ ستونز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين سابقين في "ييزي" و"أديداس" من أن السلوك المشكو منه راوح بين عرض مواد إباحية للموظفين خلال الاجتماعات، ومناقشة مواضيع إباحية، وإظهار صورة حميمية لزوجة ويست السابقة كيم كارداشيان خلال مقابلات العمل.

وأفادت "رولينغ ستونز" الأمريكية بأن هؤلاء المسؤولين السابقين وجهوا رسالة إلى مديري المجموعة.

واتهم معدّو الرسالة الشركة بأنها لم تبدِ أي "مسؤولية" تجاه موظفيها ولم توفر لهم"الحماية" من "السلوك المنحرف" لكانييه ويست "حيال النساء".

وشكا هؤلاء أنهم عانوا "لسنوات" ما وصفوه بـ"إساءات لفظية وكلام مبتذل وتصرفات تخويف".

وأضاف موجهو الرسالة أن أعضاء مجلس إدارة "أديداس" ومسؤولين آخرين في الشركة امتنعوا عن الاحتكام إلى "البوصلة الأخلاقية" من خلال "تجاهلهم سلوك كانييه العلني غير السويّ وشكاوى فريق ييزي" من تصرفاته المثيرة للمشاكل.

وأصدرت "أديداس" بياناً أكدت فيه أن "من غير الواضح راهناً مدى صحة الاتهامات الواردة في الرسالة التي خلت من أسماء كاتبيها".

لكنها شددت على أنها تأخذ هذه الادعاءات "على محمل الجد" وعلى كونها اتخذت "قراراً بفتح تحقيق مستقل على الفور في المسألة".

وأعربت الشركة عن دعمها "الكامل" لموظفي "أديداس"، مذكّرة بأنها تعمل في الوقت نفسه "على تفاصيل إنهاء" العقد مع مغني الراب.

وأعلنت "أديداس" في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت إنهاء شراكتها مع مغني الراب عقب إطلالاته التي انطوت على معاداة السامية، واضعة حداً لشراكة مربحة بدأت عام 2014.

وأشارت "أديداس" في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ألى أن ربحها الفائت نتيجة فسخ هذه الشراكة يقدر وحده بنحو 500 مليون دولار بحلول نهاية 2022.