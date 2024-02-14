عقوبة روسية قاسية لأمريكي متهم بتعنيف أطفاله جنسيا
حكمت محكمة في موسكو، الثلاثاء، بالسجن 21 عاماً على الأمريكي "ديفيد بارنز" الذي أوقف مطلع 2022 في روسيا، واتُّهم بارتكاب "العنف الجنسي" في حق طفليه عندما كان يعيش في الولايات المتحدة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن بارنز سيمضي فترة حكمه في سجن "ذي نظام صارم". وبحسب الصحافة الأمريكية، فإن الأمريكي البالغ 65 عاماً كان في نزاع مع زوجته السابقة على حضانة طفليهما.
ويتهم المحققون بارنز بارتكاب انتهاكات جنسية في حق طفليه ارتكبها حين كان في ولاية تكساس الأمريكية بين العامين 2014 و2018، وكانا دون السادسة من العمر.
وينفي الأمريكي هذه الاتهامات ويدفع ببراءته منها. وقد أُوقف في روسيا في كانون الثاني/يناير 2022 خلال زيارة له إلى البلاد لرؤية طفليه، وفق الصحافة الأمريكية.
وذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" أن سلطات تكساس أجرت تحقيقاً بشأن الاتهامات الموجهة من زوجته السابقة بارتكابه عنفاً جنسياً، لكنها أغلقت الملف بسبب عدم كفاية الأدلة.
كما أن زوجته السابقة سفيتلانا كوبتياييفا ملاحقة بدورها من القضاء الأمريكي، بعد اتهامها بإخراج الطفلين من البلاد بصورة غير قانونية، وفق القناة ذاتها.