عقوبة روسية قاسية لأمريكي متهم بتعنيف أطفاله جنسيا

حكمت محكمة في موسكو، الثلاثاء، بالسجن 21 عاماً على الأمريكي "ديفيد بارنز" الذي أوقف مطلع 2022 في روسيا، واتُّهم بارتكاب "العنف الجنسي" في حق طفليه عندما كان يعيش في الولايات المتحدة.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن بارنز سيمضي فترة حكمه في سجن "ذي نظام صارم". وبحسب الصحافة الأمريكية، فإن الأمريكي البالغ 65 عاماً كان في نزاع مع زوجته السابقة على حضانة طفليهما.

ويتهم المحققون بارنز بارتكاب انتهاكات جنسية في حق طفليه ارتكبها حين كان في ولاية تكساس الأمريكية بين العامين 2014 و2018، وكانا دون السادسة من العمر.