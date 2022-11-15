مصر.. عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير" في قبضة الأمن

وتصدر اسم عامل النظافة حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد طرده من مطعم "كشري التحرير"، وأصبح واحدًا من المشاهير بعدها.

ونقل موقع "القاهرة 24" المحلي، عن مصادر قولها إن "عامل النظافة الشهير، صادرة بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي قتل خطأ، في حادث في منطقة القاهرة الجديدة وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس".

وبينت المصادر أن قوات أمن الجيزة، رحلت عامل النظافة إلى قسم شرطة أبو النمرس، لإجراء المعارضة المطلوبة عليه، ثم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن "إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محمد عادل ليس له علاقة بواقعة طرده من كشري التحرير".

وبعد واقعة صاحب "كشري التحرير"، التي صنعت من عامل النظافة محمد مشهورًا، تعاقد مؤخرًا مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لتقديم برنامج تليفزيوني، وذلك بعد أيام من إعلانه تقديم أغنية مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم.

وكانت الحادثة قد تسببت بحالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، على محل الكشري، جاء ذلك بعد أن وثق عامل النظافة، مقطع فيديو للواقعة، ظهر فيه وهو يتحدث عن سبب طرده من المكان.

وحظي عامل النظافة بدعم من عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، الذي التقاه وتناول الطعام معه داخل أحد أشهر محلات الأسماك في مصر.