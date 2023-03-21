قتلت خطيبها المسن وعاشت مع جثته لشهرين

أدانت محكمة أمريكية هذا الأسبوع، امرأة بارتكاب جريمة قتل خطيبها المسن بضربه بآلة حادة، وإخفاء جثته في منزلها لمدة شهرين.

ووفق قناة WSB-TV الإخبارية، وقعت هذه الجريمة في مدينة هال بولاية جورجيا الأمريكية، في نيسان أبريل 2022، حيث اكتشفتها الشرطة بعد شهرين من وقوعها، عندما أبلغ أحد أقرباء الضحية ليروي كرامر، 82 عامًا، عن فقدانه لشهور.

وفي التفاصيل، تقدم قريب الضحية في حزيران يونيو 2022، ببلاغ للشرطة، عن فقدان كرامر منذ شهور، معبراً عن قلقه بأن يكون تعرض لمكروه.

وعلى إثر البلاغ، بدأت الشرطة عمليات بحث متواصلة.