ألمانيا.. حملة أمنية ضد المخدرات في مراكز اللاجئين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، أن سلطات البلاد شنت حملة مداهمات لمكافحة المخدرات في بعض مراكز اللاجئين، وشملت مراكز ومنازل في مدينتي بادن_ بادن وراشتات، جنوب غرب ألمانيا.

وقال الادعاء العام في "بادن-بادن"، إن حوالي 150 فرد شرطة شاركوا في حملة التفتيش التي تتعلق بشبهة الإتجار بالمخدرات في أماكن إقامة اللاجئين، مضيفا أنه "جرى أيضا تفتيش بعض المنازل".

وتنتشر في ألمانيا مراكز إقامة للاجئين إلى حين البت في طلبات اللجوء والتي قد يستغرق بعضها أعواما، وتعاني غالبية هذه المراكز من الفوضى والإهمال.