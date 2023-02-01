مصر.. القبض على صناع محتوى بسبب فيديو ساخر عن زيارة لسجن

قال محامٍ مصري، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية ألقت القبض على خمسة من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو ساخر عن زيارة إلى سجن، وانتشاره على نطاق واسع.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "الزيارة" امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله. ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.

وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة، ويلعب محمد حسام الدين، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.