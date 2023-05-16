سلطنة عمان.. الإعدام لقاتل عبدالله الفارسي

وأكد المحامي المرزوقي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أن حكم الإعدام صدر بحق المتهم بقتل الفارسي، في جريمة وقعت قبل نحو عامين ونصف العام.

وعلق بالقول: "قال الله العدل "ولكم في القصاص حياة" الحمد لله الذي أحيا روح المظلوم المغدور الشاب الطيب عبدالله الفارسي وأهله وذويه ومحاميه بالحكم العادل الصادر اليوم من محكمة صحار بإعدام القاتل. سنتين ونصف عشتها مع آلام ذوي المجني عليه وآمالهم في الإنصاف. قيل: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين".