الداخلية الكويتية تنفي القبض على ضابط في الوزارة بتهم تزوير الجنسية

نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء يوم الخميس ما يجري تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القبض على ضابط في الوزارة قام بتزوير الجنسية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزراة وفقا لصحيفة "القبس" المحلية بأن "وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر أو ينشر أخبارا كاذبة".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن رجال المباحث ألقوا القبض على ضابط برتبة ملازم أول يعمل في جهاز أمن الدولة، بتهمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتدليس والتزوير، وبمساعدة مواطن.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر قولها "إن المتهم سوري الجنسية، وحصل على الجنسية الكويتية بالتدليس، وبمساعدة مواطن".

وأشارت المصادر، إلى أن عملية ضبط المتهم جاءت على خلفية شكوى وردت إلى رجال مباحث الجنسية قبل نحو 10 أيام، وبعد البحث والتحري تبين صحة الشكوى، فجرى ضبط المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص.