مصر.. تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة بورسعيد" على يد زميلها في العمل

وتلقت مديرية أمن بورسعيد، اليوم الإثنين، بلاغا يفيد بقيام شاب بقتل فتاة تدعى خلود، وهي في العشرين من عمرها، حيث ضربها بحديدة على رأسها ثم خنقها على مدخل العمارة التي تقطن فيها، قبل أن يفر هاربًا.

وأوضحت التحريات أن "القاتل كان خطيبا سابقا للقتيلة، حيث تقدم لخطبتها في بداية عملها بالمصنع الذي يعمل فيه، ووافقت آملة في أن يكون سندا لها بعد وفاة والديها، وتحملها مسؤولية شقيقها الأصغر الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، إلا أنها اكتشفت أنه متزوج ولديه طفل، فضلا عن سوء أخلاقه وتعاطيه للمخدرات، فقامت بإنهاء العلاقة وفسخ الخطبة".