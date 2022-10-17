مصر.. تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة بورسعيد" على يد زميلها في العمل
كشفت تحريات المباحث في مصر تفاصيل جديدة بشأن مقتل "فتاة بورسعيد" على يد زميلها في العمل، الذي قام بضربها بآلة حادة على رأسها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتلقت مديرية أمن بورسعيد، اليوم الإثنين، بلاغا يفيد بقيام شاب بقتل فتاة تدعى خلود، وهي في العشرين من عمرها، حيث ضربها بحديدة على رأسها ثم خنقها على مدخل العمارة التي تقطن فيها، قبل أن يفر هاربًا.
وأوضحت التحريات أن "القاتل كان خطيبا سابقا للقتيلة، حيث تقدم لخطبتها في بداية عملها بالمصنع الذي يعمل فيه، ووافقت آملة في أن يكون سندا لها بعد وفاة والديها، وتحملها مسؤولية شقيقها الأصغر الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، إلا أنها اكتشفت أنه متزوج ولديه طفل، فضلا عن سوء أخلاقه وتعاطيه للمخدرات، فقامت بإنهاء العلاقة وفسخ الخطبة".
وأكدت التحريات أن "القاتل حاول مرارا وتكرارا أن يعيد الخطبة مرة أخرى، إلا أن الضحية رفضت فقام بتهديدها أمس الأحد بالقتل إن لم تعد إليه، مما جعلها تخشى الذهاب للعمل اليوم الإثنين"، وتابعت: "وحينما علم القاتل بأنها لن تأتي إلى العمل اليوم ذهب إلى منزلها ووقف على مدخله ينتظر خروجها وعندما رآها قام بالهجوم عليها وضربها فسقطت على الأرض ثم قام بخنقها حتى الموت".
وألقت قوات الأمن اليوم القبض على القاتل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بنقل جثمان القتيلة إلى المشرحة وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الحالة.