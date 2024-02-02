رجل يرش أمًّا وابنتيها بالأسيد الحارق في لندن (صور)

أطلقت شرطة لندن الخميس عملية بحث عن رجل رش امرأة وابنتيها بالحمض الكاوي في أحد شوارع جنوب العاصمة البريطانية، مساء الأربعاء؛ ما أدى أيضا إلى إصابة عدد من المارة ومن عناصر الشرطة.

وأكد أحد مسؤولي الشرطة المحلية في بيان أن الأم وابنتيها ما زلن في المستشفى، وعلى الرغم من أن حياتهن "ليست في خطر، إلا أن إصاباتهن ستغيّر حياتهن إلى الأبد".

وقال قائد الشرطة مارك رولي إن المرأة والمهاجم على معرفة، وإن فرضية الهجوم الإرهابي مستبعدة.

تفاصيل الحادثة

وقرابة السابعة والنصف من مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، في منطقة كلابام، رش رجل الأمّ البالغة 31 عاماً وابنتيها البالغتين ثمانية أعوام وثلاث سنوات بمادة "قلوية" شبيهة بالصودا الكاوية أو السوائل المبيّضة.

وحاول المشتبه به، الذي مارس العنف أيضاً تجاه إحدى الفتيات عبر طرحها أرضاً، في البداية مغادرة مكان الحادث بالسيارة، لكنه اصطدم بمركبة متوقفة ولاذ بالفرار مشياً.

وكشفت الشرطة عن هويته بعد ظهر الخميس، وهو يدعى "عبد إيزيدي" ويبلغ 35 عاما، من مدينة نيوكاسل في شمال شرق إنكلترا.