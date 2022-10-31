مصر تضبط محاولة تهريب عملات أجنبية داخل "دجاج مجمّد"



أحبطت سلطات ميناء القاهرة الجوي، محاولة أحد الأشخاص تهريب عملات أجنبية داخل طيور مجمدة (دجاج).

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الأحد، إن أمن ميناء القاهرة الجوي ضبط صاحب شركة قطع غيار حاسب آلي، مقيم بمحافظة الجيزة المصرية، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، وهو يُحاول تهريب مبلغ كبير من العملات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه "ضبط بحوزة المذكور من خلال استخدام السلطات الأمنية للتقنيات الحديثة في التفتيش، مبالغ مالية وعملات أجنبية بلغت "143.100 ألف دولار أمريكي، 91.350 ألف يورو)، كانت مخبأة داخل طيور مجمدة (دجاج)".

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإحالة للنيابة العامة المصرية التي تولت التحقيق.