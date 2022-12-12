الشرطة العمانية تعلن القبض على قاتل ابتسام المقرشية
أعلنت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إلقاءها القبض على مواطن أقدم على قتل مواطنة، طعنا بالسكين.
وذكرت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" أنه تم القبض على المواطن المعتدي، بعد اعتدائه على مواطنة بالسلاح الأبيض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية، في حين كان مواطنون وحسابات إخبارية عمانية قد تداولت أنباء في الساعات الأخيرة عن قتل مواطنة تدعى ابتسام سيف راشد المقرشية في ولاية عبري.
وبحسب المعلومات التي تداولها مواطنون، فإن الجاني قام بمطاردة المجني عليها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بها عمدا، وترجل من السيارة واعتدى عليها بسكين متسببا بوفاتها.
ونشرت الجامعة بيان نعي جاء فيه: "تنعي إدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية - #عبري #ابتسام_المقرشيه التي وافتها المنية مساء الاحد ، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".