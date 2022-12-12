الشرطة العمانية تعلن القبض على قاتل ابتسام المقرشية

أعلنت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إلقاءها القبض على مواطن أقدم على قتل مواطنة، طعنا بالسكين.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" أنه تم القبض على المواطن المعتدي، بعد اعتدائه على مواطنة بالسلاح الأبيض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.