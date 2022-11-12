بسبب قطاف الزيتون.. جريمة مروعة ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة في طرطوس

شهدت محافظة طرطوس السورية جريمة قتل مروعة الجمعة ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة، بسبب خلاف على قطاف الزيتون.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها في فيسبوك، إنّ شخصاً في ناحية خربة المعزة بطرطوس، أقدم على قتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وأصاب ابنة شقيقه، إثر إطلاق النار عليهم جميعاً، بسبب خلافات عائلية بشأن قطاف الزيتون.

وأكدت الوزارة في بيانها، إسعاف مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقة المدعوة نور الهدى وإخلاء جثث القتلى إلى مستشفى الباسل في طرطوس، مشيرة إلى أن حالة مطلق النار حرجة.

من جهتها قالت وسائل إعلام محلية، إن القاتل يعمل في فرع حزب البعث في محافظة طرطوس، حيث استخدم بندقية روسية في تنفيذ جريمته.

وأشارت إلى أن الجاني، لم يفلح في قتل ابنة أخيه الشابة "نور الهدى" التي استطاعت الهرب بعد أن أصابها بعيار ناري، قبل أن يطلق النار على نفسه.

من جانبها نقلت صحيفة الوطن المحلية عن مدير عام مستشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار تأكيده وصول جثث أربعة أشخاص إلى المستشفى إضافة إلى شابة مصابة بعيار ناري بالفخذ، مشيرا إلى أن مطلق النار وصل بحالة صحية حرجة وهو الآن بالعناية الحثيثة.