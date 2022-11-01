أردني يطعن فتاة أوكرانية في ألمانيا

ألقت السلطات الأمنية الألمانية، القبض على شاب أردني بتهمة طعن لاجئة أوكرانية في أحد شوارع مدينة "غارمش بارتنكيرشن"، الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نقلت مجلة "The European Conservative" عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشاب العشريني، طعن اللاجئة التي تدعى "ألينا" وهي في طريقها إلى أحد الفنادق، حيث تعمل عاملة نظافة.

وفر الجاني من مكان الواقعة على دراجته، واتجه نحو أحد المطاعم، لكن صاحب المطعم تعرف عليه وأبلغ الأمن، حيث كان قد رأى إخطارا من الشرطة بشأن الجريمة.

وبعد ذلك بقليل، وصلت الشرطة إلى المطعم، واحتجزت الشاب الأردني، الذي لم يبد أي مقاومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك معرفة سابقة تجمع الشاب الأردني بالفتاة المجني عليا، حيث سكنا معا في السابق في مقر للاجئين".

ونُقلت الضحية إلى المستشفى، فيما لا تزال حالتها "خطيرة". فيما لا يزال دافع الجريمة غير معروف.