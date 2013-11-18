مصري يبتز سعودية في مكة بعد إقامة علاقة معها

أقدم وافد مصري على ابتزاز فتاة سعودية تعمل في سوق تجاري في مكة المكرمة بعد إقامة علاقة محرمة معها.

وتقدمت الفتاة السعودية ببلاغ إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتهم فيها الشاب المصري بابتزازها، وتهديدها بنشر صورها.

ونصبت الهيئة كميناً للوافد المصري بعد قيامها بالتحريات وألقت القبض عليه لتجد في هاتفه المحمول صوراً لفتيات أخريات ورسائل ابتزاز كان قد أرسلها لهن. وتم إحالته للجهات المختصة.

يُذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكافح ابتزاز الفتيات منذ سنوات؛ وخاصة بعد أن ازدادت حالاته في الآونة الأخيرة، لتتحول إلى ظاهرة استدعت تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصياً منذ سنوات.

وأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف عبد اللطيف آل الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قراراً بإنشاء وحدة لمكافحة جرائم ابتزاز الفتيات ترتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الهيئة؛ إثر ارتفاع عدد البلاغات والشكاوى حول هذه الجرائم بشكل ملفت للنظر، وحتى يصبح عمل الهيئة في هذا المجال أوسع وأشمل من حيث التنظيم والسرية والدقة.