الأمن اليمني يلقي القبض على عصابة بعد مطاردة مثيرة

ألقت قوات الأمن في حضرموت شرق اليمن الإثنين القبض على عصابة نهبت خمسة مليون ريال من محل للصرافة إضافة إلى ثلاث سيارات.

وأفاد مصدر محلي لـ "إرم" إن ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة " تاكسي" اقتحموا محلا للصرافة بمنطقة دوعن، ونهبوا قرابة 5 مليون ريال يمني تحت تهديدات بالسلاح لصاحب المحل.

ولاذ المسلحون بالفرار، إلا أن سيارتهم تعرضت إلى انقلاب جراء مرورها بسرعة جنونية على "مطب" دون الانتباه له.

وأضاف المصدر:"هرب اثنان منهم إلى وادٍ، واستولوا على سيارة أخرى بعد تهديد صاحبها بالسلاح".

إلا أن قوات الأمن بمساعدة قبائل حاصرتهم، في منحدر وتبادلت معهم إطلاق النار، حيث أصيب أحدهم بجراح خطيرة في حين استسلم الآخر.

بينما استولى المسلح الثالث على سيارة أخرى، لكنه أخطأ الطريق لتغرق سيارته في رمال الوادي، ليقوم مرة أخرى بالاستيلاء على سيارة ثانية بنفس الطريقة لتغرق مثل سابقتها.

وتابع المصدر سرده للحادثة قائلا:"استولى المسلح أخيرا على دراجة مواطن بالقوة وهرب بها إلا أن الأهالي قبضوا عليه".

واقتيد أفراد العصابة إلى مركز شرطة مديرية دوعن للتحقيق معهم.