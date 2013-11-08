مقتل شخصين بحفل زفاف بسبب "الرقص" في مصر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، في مشاجرة بحفل زفاف، بين أقارب العريس وأهالي المنطقة بسبب "أولوية الرقص".

وتلقت مباحث بالجيزة، بلاغاً بإطلاق نيران داخل حفل زفاف ووجود مصابين، فانتقلت المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شابين متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية وإصابة ثالث.

وقالت التحقيقات الأولية إن مشادات كلامية نشبت بين أهالي العريس وأهالي المنطقة من معازيم الفرح بسبب "الرقص".

وأضافت التحريات أن أحد المعازيم انصرف من حفل الزفاف عقب المشادات، واستعان بآخرين وتبادل إطلاق النيران مع أحد أمناء الشرطة من أقارب العريس بحوزته طبنجة، وأسفرت المواجهة عن مقتل اثنين وإصابة آخر، فيما فر المتهمون هاربين.

وحددت أجهزة الأمن بالجيزة 5 متهمين في الواقعة من الطرفين من بينهم أمين الشرطة، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبطهم، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن الضحيتين بعد توقيع كشف الطب الشرعي.