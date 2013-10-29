فتاة سعودية تُجبَر على علاقة جنسية من قبل عسكريين

الرياض- أقدم عدد من الموظفين السعوديين في القطاع العسكري على ابتزاز فتاة سعودية واستدراجها لوضع حبوب منوّمة لأهلها للخروج معهم ليلاً وممارسة الرذيلة.

وألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على العسكريين بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي، لتتابع السُّلطات الأمنية في محافظة "عرعر" شمال المملكة العربية السعودية التحقيق معهم.

وكان العسكريون يجبرون الفتاة على الخروج من منزل ذويها بشكل شبه يومي، ويستدرجونها إلى إستراحة تقع في حي النسيم لتبقى معهم حتى ساعات متأخرة من الليل.

ولا تزال التحقيقات جارية مع نحو خمسة أشخاص للوصول إلى المتهمين الرئيسيين.

وتكافح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتزاز الفتيات منذ سنوات، وخاصة بعد أن ازدادت حالاته في الآونة الأخيرة، لتتحول إلى ظاهرة استدعت تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصياً منذ سنوات.