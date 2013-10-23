الحكم بالجلد والسجن على سعودي يتحرش بالنساء

الرياض- قضت محكمة سعودية، مؤخراً، بسجن شاب سعودي ثلاثة أشهر وجلده 60 جلدة بعد إدانته بشرب الخمر والتحرش بالنساء والالتصاق بهن في مجمع تجاري معروفة بمدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر قضائي إن مجموعة من النساء تقدمن بشكوى لدى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتكين من تصرفات الشاب الذي يقوم بالتحرش والالتصاق بهن أثناء وجودهن بالمجمع التجاري، وعلى الفور قامت فرقة من أعضاء الهيئة وألقت القبض عليه حيث اتضح أنه كان في حالة سكر لتتم إحالته إلى الجهات المختصة وقد أعترف بما نسب إليه من تهم.

وأضاف المصدر القضائي -وفقاً لصحيفة محلية- إنه نظراً لعدم وجود سوابق على الشاب، فقد صدر عليه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع 60 جلدة وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

ويقوم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية، ويطوفون شوارع المملكة بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.