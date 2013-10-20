مصرية تتعرض للاغتصاب داخل مغسلة بالهرم

القاهرة - قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإلقاء القبض على المتهمين باختطاف فتاة، والاعتداء عليها جنسياً، بعد احتجازها داخل مغسلة بمنطة الهرم.

واستقلت الفتاة، «توك توك»،وهي عائدة من زيارة أحد أقاربها، من بداية شارع الهرم، وإن الضحية اعترضت على قيام السائق بالدخول في شوارع جانبية، فأكد أن تلك الطرق أسرع، وفوجئت بالسائق يتصل بأصدقائه، وطلب منهم الخروج على أول الطريق، وعند توقف السائق ركب شخصان، وقاما بكتم أنفاسها وهدداها بواسطة أسلحة بيضاء.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغاً من فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، أفادت فيه بتعرضها للاغتصاب على أيدي 4 أشخاص بعد اقتيادها إلى مغسلة.

وأدلت الضحية بأوصاف الجناة، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة والتوصل لهوية سائق الـ«توك توك»، المتهم الرئيسي في الجريمة، وتم اصطحاب المجني عليها إلى المغسلة، التي شهدت واقعة الاغتصاب، وتم القبض على صاحبها، وبمواجهته اعترف بأنه فوجئ بـ4 من أصدقائه يحضرون الفتاة، المجني عليها، إلى المغسلة واعتدوا عليها جنسياً، وأكد أنه لم يشارك في ارتكاب الجريمة، وأكدت الضحية صحة أقوال المتهم.

وتمكن قسم شرطة الهرم، من القبض على 2 من المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهمان باختطافهما الفتاة وصحة واقعة الاعتداء على الفتاة جنسياً، بمشاركة باقي المتهمين.