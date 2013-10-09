إحباط تهريب 23 مليون قرص مخدر لمصر من الهند

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الكميات التي تم ضبطها من الأقراص المخدرة، جاءت بعد أن أكدت تحريات الإدارة قدوم حاوية من الهند تحوي كميات كبيرة من العقاقير المخدرة .