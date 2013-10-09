إحباط تهريب 23 مليون قرص مخدر لمصر من الهند

القاهرة- ( خاص) من شوقي عصام
استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضرب أكبر عمليات تهريب أقراص وعقاقير مخدرة إلى مصر عبر أحدى العصابات الدولية، وذلك بعد رصد ومتابعة لأعمال تهريب الشحنة منذ شهر مايو الماضي .
الكميات التي تم ضبطها من الأقراص المخدرة، جاءت بعد أن أكدت تحريات الإدارة قدوم حاوية من دولة الهند لصالح إحدى شركات الخدمات والبضائع ومقرها بورسعيد، تحوي كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الحاوية المذكورة، وتشكيل لجنة جمركية شرطية لفتح الحاوية حيث تم ضبط ( عدد 443 كرتونة تحتوى على 23169000 " ثلاثة وعشرون مليون ومائة وتسعة وستون ألف قرص مخدر )، وعلى أثر ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .