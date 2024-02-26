النيابة المصرية تحبس صاحب مركب تسبب بموت 4 غرقا

قضت جهات التحقيق المصرية بالحبس 4 أيام على صاحب المركب الذي غرق ما أدى إلى مصرع عدد من العمال وإصابة آخرين، ووجهت له تهمة التسبب بالحادثة نتيجة الحمولة الزائدة.

ووجهت النيابة لصاحب المركب عدة اتهامات من بينها العمل على مركب دون ترخيص، والقتل الخطأ (عن غير قصد) بسبب الحمولة الزائدة، إذ إن المركب لا يتسع إلا لـ 4 أشخاص، لكنه نقل على متنه 14 عاملًا .

وكشفت التحقيقات أن صاحب المركب عندما شعر بغرق السفينة قفز في الماء للنجاة بنفسه، تاركا وراءه 14 عاملًا، نجا منهم 4 فقط، بينما أصيب 6 بإصابات متفرقة، ولقي 4 مصرعهم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة أمس الأحد، بلاغًا يفيد بغرق مركب عمال بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تحركت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبيَّن غرق جميع الركاب.