محكمة تركية تبرئ 3 متهمين في قضية "كارلوس غصن"

برأت محكمة تركية ثلاثة أشخاص في قضية هروب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان إلى لبنان عبر إسطنبول، بعد فراره من اليابان، حسبما قال محامي أحد المتهمين، اليوم الثلاثاء.

وأُدين مسؤول تنفيذي في إحدى شركات تشغيل الطائرات وطياران، بعد احتجازهما لعدة أشهر، وحكم عليهما بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين في عام 2021 بتهمة تهريب مهاجرين.

وقال محمد فاتح داناجي، محامي مدير شركة تشغيل الطائرات، إن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة في القضية، وأعادت الملف إلى المحكمة الأدنى.

وأضاف داناجي في حديث لرويترز: "طعنّا في الحكم. وفي إعادة المحاكمة برأت المحكمة موكلنا وطيارين أُدينا في البداية".