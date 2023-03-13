البلوغر سارة محمد تروي تفاصيل الحادث الذي تسبب في فقدانها البصر

روت البلوغر المصرية سارة محمد، مساء الأحد، تفاصيل الحادث الذي تسبب في فقدانها البصر.

وقالت سارة محمد، في أول ظهور لها بعد العملية، مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامجها "صبايا الشمس": "كان هناك ناس تحمل أسلحة قطعوا علينا الطريق، وضربوا علينا النار".

وأضافت "الحادث جاء بسرعة، وفجأة وجدت نفسي لا أرى، وهناك صفير قوي في أذني"، مؤكدة أنها ليست على "عداوة" مع أحد.

وتابعت البلوغر المصرية حديثها قائلة: "لم أؤذ أحدًا في حياتي ولا أقول كلامًا يؤذي أحدًا"، لافتة إلى أنها تحمد الله على ما حدث لها، وأنها لم تفقد الأمل.