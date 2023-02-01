عصابة مخدرات تعدم شرطيا سودانيا داخل عربة لنقل السجناء
أعدمت عصابة مخدرات في السودان، اليوم الأربعاء، شرطيا رميا بالرصاص، بعد أن قطعت الطريق أمام عربة لنقل السجناء، في شارع بمدينة أم درمان.
وبحسب صحيفة "السوداني"، كان القتيل يحيى عثمان وهو مساعد شرطة، متهما بالقتل العمد، وذلك على خلفية وفاة متهم بترويج المخدرات أثناء عملية ضبط نفذتها الشرطة، في وقت سابق.
وذكرت أن محكمة في الخرطوم أسقطت خلال جلسة انعقدت الثلاثاء، العقوبة في مواجهة الشرطي؛ ما أغضب عصابة المخدرات ودفعها لتنفيذ الجريمة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرطي القتيل خرج من المحكمة، عبر ناقلة سجناء في طريق العودة إلى سجن الهدى شمال مدينة أم درمان، حيث تعرضت الناقلة لكمين مسلح نصبته عصابة مخدرات لم يرضها حكم المحكمة".
واضافت أن "مسلحين يستقلون عربة وآخرون على دراجات نارية، أطلقوا الرصاص على ناقلة المساجين لتعطيلها، ثم صعدوا إلى داخلها وفتحوا النار على الشرطي ما أدى لوفاته في الحال".
وأكدت مصادر الشرطة أنه "تم القبض على الجُناة والسلاح المستخدم وسيارتهم".
وتأتي الواقعة في أعقاب حملة قومية لمكافحة المخدرات، أطلقتها السلطات السودانية، برعاية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حيث شكلت قوات عسكرية مشتركة، تولت مهمة دهم ومطاردة المروجين.
وتسود المخاوف وسط السودانيين من ظاهرة تفشي المخدرات بين الشباب والطلاب، في ظل تواتر معلومات مقلقة حول دخول الأطفال والفتيات عالم الإدمان.