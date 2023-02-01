عصابة مخدرات تعدم شرطيا سودانيا داخل عربة لنقل السجناء

أعدمت عصابة مخدرات في السودان، اليوم الأربعاء، شرطيا رميا بالرصاص، بعد أن قطعت الطريق أمام عربة لنقل السجناء، في شارع بمدينة أم درمان.

وبحسب صحيفة "السوداني"، كان القتيل يحيى عثمان وهو مساعد شرطة، متهما بالقتل العمد، وذلك على خلفية وفاة متهم بترويج المخدرات أثناء عملية ضبط نفذتها الشرطة، في وقت سابق.

وذكرت أن محكمة في الخرطوم أسقطت خلال جلسة انعقدت الثلاثاء، العقوبة في مواجهة الشرطي؛ ما أغضب عصابة المخدرات ودفعها لتنفيذ الجريمة.