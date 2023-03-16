متسلل يحطم طائرة مروحية بعد محاولة سرقة فاشلة

حطم متسلل طائرة هليوكوبتر في مطار "تأجير طائرات" أمريكي بعد أن حاول سرقتها وارتفع بها قبل أن تهوي إلى الأرض.

وقالت الشرطة في بيان، الخميس، إن اللص شق طريقه إلى مطار "ساكرامنتو التنفيذي" في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة بين الساعة الرابعة والسادسة صباحا، أمس الأربعاء، وحاول تشغيل أربع مروحيات على مدرج المطار.

ونقلت شبكة "أن بي سي" الأمريكية عن البيان قوله، إن المتسلل تمكن بالنهاية من تشغيل إحدى المروحيات لكنه لم يستطع الطيران بها وتحطمت على أرض المطار.

وأشار البيان إلى أن اللص فرّ من مكان الحادث، وأن المروحية التي حاول سرقتها تُركت على جانبها مع قطع متناثرة على مئات الأمتار.

وكانت الطائرة المدمرة مملوكة لشركة Capitol Helicopters ومقرها" ساكرامنتو"، بحسب الشبكة التي ذكرت أن عدة وكالات فتحت تحقيقا بالحادث بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، وإدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل شرطة المدينة.

وقالت الشرطة في بيان: "هذا التحقيق في مراحله الأولى وهذه المعلومات أولية حيث يعمل المحققون لمعرفة ما حدث بالضبط".

وقال طيار كان في المطار، إن الأسوار حول المطار ليست عالية بما يكفي، وأنه لا توجد كاميرات مراقبة في المبنى، مضيفا أن طياري المطار طلبوا عدة مرات سابقا من مقاطعة ساكرامنتو تعزيز الأمن.