مؤلفة "الحزن على وفاة الزوج".. إدانة كاتبة بتهمة قتل زوجها

وُجِّهت تهمة القتل إلى امرأة أمريكية ألَّفت كتابًا للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، على خلفية قتلها زوجها.

وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها "?Are You With Me" ("هل أنت معي؟") في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثِر عليه ميتًا بغرفتهما في ولاية يوتا، غرب البلاد، في آذار/مارس 2022.

وكانت ريتشينز، 33 عامًا، أخبرت الشرطة بأنها أعدَّت مشروبًا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش.

وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "باردًا"، بحسب قناة "فوكس الـ13" المحلية.

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.