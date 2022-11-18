سيدة تتعرض لفاجعة بعد استيقاظها من عملية جراحية في الرحم

استيقظت امرأة هندية ذهبت إلى عيادة خاصة لإجراء عملية استئصال رحمها جراحيًا لتجد أن كليتيها قد سُرقتا.

وكانت سيدة هندية أخرى قد كشفت، قبل شهرين، أن زوجها سرق إحدى كليتيها من أجل التربح من بيعها.

ولكن هذه السيدة كانت أكثر حظاً من الأخرى التي سرقت كليتيها دون موافقتها ولا علمها خلال العملية الجراحية.

ووجدت السيدة سيئة الحظ نفسها الآن تعيش مجبرة على الاعتماد على غسيل الكلى اليومي للبقاء على قيد الحياة.

وفي سبتمبر، ذهبت سونيتا ديفي، وهي من "مظفربور" بولاية "بيهار"، إلى عيادة خاصة لإزالة رحمها جراحيًا.

وبدلاً من إزالة رحمها، أزال الأطباء في العملية كليتي السيدة واختفوا بعدها، بحسب صحيفة "India Times".