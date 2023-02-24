الكويت.. القبض على مهربين إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى البلاد
ضبطت الجهات المختصة في الكويت، اليوم الجمعة، مهربين إيرانيين على متن مركب في المياه الإقليمية، متورطين بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي، بالتعاون مع ضابط في وزارة الداخلية الكويتية.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً كشفت فيه عن العملية التي تم فيها ضبط المهربين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، وإحباط عملية تهريب المواد المخدرة عن طريق البحر.
وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من مادة الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت الواقعة عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمين حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن "التحقيقات والتحريات ما زالت مستمرة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص".
ولم تكشف الوزارة عن جنسية المتهمين، في حين أشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم "إيرانيو الجنسية، وقد تعاونوا وجلبوا المخدرات لضابط متورط بإدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى البلاد".