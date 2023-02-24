الكويت.. القبض على مهربين إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى البلاد

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً كشفت فيه عن العملية التي تم فيها ضبط المهربين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، وإحباط عملية تهريب المواد المخدرة عن طريق البحر.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من مادة الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت الواقعة عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمين حتى الآن.